«Спартак» сравнил московское дерби с «Динамо» с сериалом «Санта-Барбара»

Московский «Спартак» в своём «твиттере» выложил видео с лучшими моментами московского дерби с «Динамо», в котором красно-белые сегодня одержали победу со счётом 2:1. Видео оформлено в стилистике известного сериала «Санта-Барбара». Клуб отметил, что уже в девяти «сериях» подряд «побеждает добро».

Посмотреть видео можно также в «твиттере» «Спартака».

Московское «Динамо» сегодня на домашнем льду потерпело поражение в дерби со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:2. «Динамо» проиграло «Спартаку» в шестом официальном матче подряд.



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте — заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Робин Ганзл. Во втором периоде подопечные Владимира Крикунова сумели отыграться благодаря первому голу в сезоне Игоря Макарова. На 51-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд — точный бросок в свой актив записал Каспарс Даугавиньш. Гол стал победным.