НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главным героем дня стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, оформивший хет-трик в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:1) Также он совершил восемь силовых приёмов за 13 минут и 30 секунд на льду. Хет-трик стал для него первым в карьере на уровне НХЛ (в 705-м матче) и получился натуральным – три шайбы были заброшены подряд.

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (5:2).

Замкнул тройку лучших форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Доми, набравший 2 (1+1) очка по встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).