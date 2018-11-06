Бойл: самое неприятное, что люди тебя жалеют. Они не знают, что сказать

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл после победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:1) прокомментировал свой первый хет-трик за карьеру в НХЛ.

«Мне нравятся такие вечера, очень. Иногда во время борьбы с болезнью ты чувствуешь себя одиноко. Я помню, как себя чувствовал, и это было не очень здорово. Самое неприятное, что люди тебя жалеют. Они не знают, что сказать. А хочется, чтобы окружающим было комфортно в твоем обществе», — цитирует Бойла официальный сайт НХЛ.

Ноябрь считается международным месяцем борьбы против рака у мужчин. В прошлом году у Бойла был диагностирован хронический миелоидный лейкоз – разновидность ракового заболевания. 33-летнему центрфорварду, которому 19 сентября 2017 года поставили диагноз хроническая миелоидная лейкемия, врачи изначально сказали, что до полной ремиссии заболевания может пройти 18 месяцев. У Брайана это заняло 12 месяцев и 33 дня, и в октябре он сообщил, что болезнь вступила в стадию ремиссии.