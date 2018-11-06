Назаров: КХЛ вышла на энхаэловский стиль судейства — ни один тренер не жалуется

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал позитивные изменения в Континентальной хоккейной лиги.

«Что больше всего удивило в лиге? Две вещи. Во-первых, высочайший уровень конкуренции именно в Восточной конференции, ведь с нашими баллами на Западе «Нефтехимик» сейчас бы шёл на пятой позиции. Ну и во-вторых, мы вышли на абсолютно энхаэловский стиль судейства, когда ни один тренер уже не жалуется на качество арбитража в Лиге. Всё это позитивные моменты, которые готов отметить уже в ноябре», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

На перерыв, связанный с проведением Кубка Карьяла, подопечные Назарова уходят на восьмом место на Востоке, имея в своём активе 26 очков после 25 сыгранных матчей.