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У Игоря Никитина закончился контракт со сборной России

У Игоря Никитина закончился контракт со сборной России
Хоккей / Евротур

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, почему главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин не поедет с национальной командой на Кубок Карьяла. Также на этап Евротура не поедет тренер СКА Алексей Кудашов.

Напомним, сам Никитин ранее рассказал, что не знает причин отсутствия своего имени в списке тренеров сборной.

«У Игоря Валерьевича Никитина закончился контракт со сборной. Конечно же, на чемпионат мира мы всегда рассматриваем лучших специалистов. У нас всё в силе. К чемпионату мира будет ясность по этому вопросу.

У Алексея Кудашова контракт действующий», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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