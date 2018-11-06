У Игоря Никитина закончился контракт со сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, почему главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин не поедет с национальной командой на Кубок Карьяла. Также на этап Евротура не поедет тренер СКА Алексей Кудашов.



Напомним, сам Никитин ранее рассказал, что не знает причин отсутствия своего имени в списке тренеров сборной.



«У Игоря Валерьевича Никитина закончился контракт со сборной. Конечно же, на чемпионат мира мы всегда рассматриваем лучших специалистов. У нас всё в силе. К чемпионату мира будет ясность по этому вопросу.



У Алексея Кудашова контракт действующий», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



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