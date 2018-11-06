Третьяк — о выборах президента ИИХФ: у меня хватает работы в Госдуме и ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, почему не хочет баллотироваться на пост президента ИИХФ.



«Почему я не хочу баллотироваться в президенты ИИХФ? Я не буду, у меня своих дел достаточно. Я президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы. У меня хватает работы. У президента ИИХФ много разъездов, большая ответственность. У меня нет таких планов. Мне достаточно того, что у меня есть. Будет ли кандидат от России? Посмотрим.



Рене Фазель ещё у руля ИИХФ до 2020 года. Моё мнение — я хочу, чтобы он поработал до 2022 года. У Рене высокий авторитет в международной хоккейной семье. Никакой политики в ИИХФ нет. Это одна из его заслуг. Развитие хоккея идёт бурно, хоккей развивается везде: в Китае, в Японии. Думаю, что это большая заслуга Фазеля. Кто дальше будет – понять трудно, выбирает конгресс», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.