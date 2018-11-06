И. Воробьёв — об Окулове: он в олимпийской сборной, взяли другое направление

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об изменениях в составе команды на Кубок Карьяла.



«Шалунов в связке с Окуловым? У нас на данный момент Окулов в олимпийской сборной. О многих вещах думали. Мы думали по составу, а то, что есть представители девяти клубов – это хорошо. Связка Шипачёв – Кагарлицкий большинство голов забивает в большинстве. На данный момент мы взяли такое направление, на данный момент вот так вот.



Что касается замен в сборной, то так получилось, что изначально был Хохряков в списке. Потом его поменяли на Семёнова, но у Кирилла, к сожалению, в последний момент случилась травма. Поэтому взяли Слепышева», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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