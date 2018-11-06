Дежарден: хочу, чтобы «Лос-Анджелес» стал играть быстро и со страстью

Новый главный тренер клуба «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден рассказал о своём видении игры команды.



«Я хочу, чтобы мы играли быстро. Я хочу, чтобы мы играли со страстью. Я хочу, чтобы мы были заряжены, когда доберёмся до льда. Я хочу, чтобы мы начинали каждый период быстро… Мы хотим найти способы побеждать», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, недавно из клуба был уволен Джон Стивенс. Команда из Калифорнии выдала один из худших стартовых отрезков в своей истории, потерпев 9 поражений в 13 матчах. «Короли» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.



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