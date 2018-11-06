Марьямяки: «Йокерит» тяжело готовился из-за трудностей в последних играх

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от победы в матче с череповецкой «Северсталью» (4:0).



«В последних трёх играх мы испытывали трудности, поэтому готовились к этому матчу чуть-чуть тяжеловато. Сегодня мы сыграли хороший матч в обороне. Теперь нам легче отправиться на отдых. Через пару дней продолжим тренировки. Благодарен команде, после перерыва продолжим», — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали».

﻿«Северсталь» уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение подряд

Счёт был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Виктор Лёв. Во втором периоде «Йокерит» упрочил преимущество благодаря точным броскам Мики Ниеми и Макса Вярна. В третьем периоде гол Марко Анттилы установил окончательный счёт — 4:0.