Брагин: тренеры тщательно проанализировали первый матч суперсерии

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о причинах поражения в первом матче суперсерии (1:2).



«Первая игра серии всегда складывается непросто, так как игроки сталкиваются с непривычными условиями: маленькие площадки, необходимость быстрее принимать решения, более агрессивный хоккей. По этой причине начальная стадия матча была не в нашу пользу. Потом прошла адаптация, и отдельными отрезками, когда действовали правильно, мы имели преимущество. Матч бы из разряда тех, которые идут до гола. Соперник забил, мы – нет, хотя шансов создали достаточно. Внимательно посмотрели запись матча, разобрали, проанализировали. Ошибок хватало, будем работать над улучшением качества во всех компонентах.



Две игры подряд? На чемпионате мира у нас очень непростой календарь: четыре игры групповой стадии за пять дней. Поэтому, наоборот, очень важно посмотреть, как ребята проявят себя на фоне усталости», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Хоккей после 30 часов перелёта. «Молодёжка» достойно проиграла Канаде Сборная России начала суперсерию с поражения.