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Шэн: суперсерия только началась, ничего сверхъестественного канадцы не показали

Шэн: суперсерия только началась, ничего сверхъестественного канадцы не показали
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Капитан молодёжной сборной России Павел Шэн поделился впечатлениями от поражения (1:2) в первом матче суперсерии со сборными CHL.

«Много слышал о серии от старших ребят, и ожидание совпали. Большой ажиотаж, интересный быстрый хоккей, много борьбы. Начали немного нервозно, но смогли вкатиться и в итоге превзошли соперника по броскам, владели преимуществом.

К сожалению, совсем ничего не получалось в большинстве, из-за ошибок не смогли сыграть так, как планировали. Надеюсь, дальше будет лучше. Серия только началась, впереди еще достаточно матчей, и ничего сверхъестественного соперник не показал. Надо выходить и побеждать, меньше ошибаться, тогда всё будет по силам», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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