Шэн: суперсерия только началась, ничего сверхъестественного канадцы не показали

Капитан молодёжной сборной России Павел Шэн поделился впечатлениями от поражения (1:2) в первом матче суперсерии со сборными CHL.



«Много слышал о серии от старших ребят, и ожидание совпали. Большой ажиотаж, интересный быстрый хоккей, много борьбы. Начали немного нервозно, но смогли вкатиться и в итоге превзошли соперника по броскам, владели преимуществом.



К сожалению, совсем ничего не получалось в большинстве, из-за ошибок не смогли сыграть так, как планировали. Надеюсь, дальше будет лучше. Серия только началась, впереди еще достаточно матчей, и ничего сверхъестественного соперник не показал. Надо выходить и побеждать, меньше ошибаться, тогда всё будет по силам», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Хоккей после 30 часов перелёта. «Молодёжка» достойно проиграла Канаде Сборная России начала суперсерию с поражения.