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27 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Даллас», у Панарина передача

27 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Даллас», у Панарина передача
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Энтони Дюклер, Маркус Нутиваара, Ник Фолиньо и Райан Мюррей. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 26. Единственный гол «Далласа» на счету Джейми Бенна.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 33 секунды, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился. Александр Радулов и Антон Худобин участие в матче не принимали.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 1
1:0, 2:0, 1:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Дюклер (Веренски, Дженнер) – 19:00 (5x4), 2:0 – Нутиваара (Панарин, Савар) – 31:05 (5x5), 3:0 – Фолиньо (Веннберг) – 37:14 (5x5), 3:1 – Бенн (Хейсканен, Клингберг) – 43:55 (5x4), 4:1 – Мюррей (Джонс, Дубински) – 58:06 (en)
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