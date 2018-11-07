Ничушкин: возвращение в НХЛ немного не задалось, хотелось начать лучше

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин поделился мнением о причинах своей неудачной игры на старте сезона.

«Конечно, я рад вернуться. Единственное, возвращение немного не задалось, потому что на «предсезонке» дёрнул пах и доигрывал её, можно сказать, вполноги. Поторопился, наверное, не залечил до конца. Поэтому пропустил первые два матча чемпионата, потом сыграл пару матчей, но затем опять пришлось пропустить дней десять. Слава богу, у нас в этот отрезок было мало игр. Хотя ещё пару матчей после возвращения игралось прямо тяжело. Выбился из ритма. Но втягиваюсь обратно.

Само собой, хотелось начать получше. Тем более когда я во второй игре пасик отдал, команда победила. Подумал ещё тогда, что вот сейчас пойдёт, но в этот момент пришлось пропустить десять дней. Тренер мне сам говорил: некоторые ребята за это время себя уже показали, поэтому надо игрой заслужить игровое время. Первые матчи я играл по 10-11 минут. Но он меня подбадривал — давай, мол, показывай, буду тебя чаще задействовать. Если буду добавлять каждую игру, то всё будет нормально. Настроение хорошее, тем более команда побеждает. Поэтому всё хорошо. Работаем», — цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.