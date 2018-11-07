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Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Анахайм»

Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Илья Ковальчук, в активе которого гол и две результативные передачи. Ещё по разу в составе победителей отличились Дастин Браун и Кайл Клиффорд. Единственная шайба «уток» на счету Райана Кеслера. Вратарь «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл отразил 30 бросков. Эта игра стала первой для нового главного тренера «королей» Уилли Дежардена.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Браун (Ковальчук, Картер) – 06:25 (5x4), 2:0 – Клиффорд (Мартинес, Льюис) – 13:22 (5x5), 3:0 – Ковальчук (Тоффоли, Кэмпбелл) – 24:54 (5x5), 3:1 – Кеслер (Петтерссон, Монтур) – 33:21 (5x5), 4:1 – Тоффоли (Ковальчук, Мартинес) – 57:54 (en)

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» взял верх над «Миннесотой Уайлд». Итоговый счёт — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Лучшим игроком матча стал шведский форвард «Шаркс» Маркус Сёренсен, на счету которого 3 (1+2) очка. Победную шайбу забросил Баркли Гудроу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 3
1:0, 2:1, 1:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Сёренсен (Бёрнс, Райан) – 04:47 (5x5), 2:0 – Торнтон (Сёренсен, Гудроу) – 25:36 (5x5), 2:1 – Паризе (Нидеррайтер, Койву) – 32:56 (5x4), 3:1 – Суомела (Сёренсен, Диллон) – 37:08 (5x5), 3:2 – Сперджен – 41:22 (5x5), 3:3 – Дамба (Койву, Сутер) – 43:27 (5x5), 4:3 – Гудроу (Бёрнс) – 47:25 (5x5)
«Лос-Анджелес» — «Анахайм»: Ковальчук забросил пятую шайбу в сезоне
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