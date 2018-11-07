Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Анахайм»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Илья Ковальчук, в активе которого гол и две результативные передачи. Ещё по разу в составе победителей отличились Дастин Браун и Кайл Клиффорд. Единственная шайба «уток» на счету Райана Кеслера. Вратарь «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл отразил 30 бросков. Эта игра стала первой для нового главного тренера «королей» Уилли Дежардена.

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» взял верх над «Миннесотой Уайлд». Итоговый счёт — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Лучшим игроком матча стал шведский форвард «Шаркс» Маркус Сёренсен, на счету которого 3 (1+2) очка. Победную шайбу забросил Баркли Гудроу.