Бобровский вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Российский вратарь отразил 27 из 28 бросков по воротам, пропустив единственную шайбу от Джейми Бенна в тот момент, когда соперник играл при численном преимуществе. Бобровский выиграл 222-й матч за карьеру и вышел на третье место в НХЛ по победам среди российских вратарей, улучшив результат Ильи Брызгалова.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову — 353 победы, второе место занимает Николай Хабибулин — 333.

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