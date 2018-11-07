«Коламбус» – «Даллас»: Сергей Бобровский стал лучшим игроком матча

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Российский вратарь отразил 27 из 28 бросков по воротам, пропустив единственную шайбу от Джейми Бенна в тот момент, когда соперник играл при численном преимуществе.

Бобровский одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне НХЛ. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в среднем за матч пропускает 3,09 шайбы и отражает 90,2% бросков. Сергей не провёл ещё ни одного матча на ноль.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 33 секунды, нанёс три броска в створ ворот и отметился передачей. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился. Александр Радулов и Антон Худобин участие в матче не принимали.