Обыграет ли Россия Финляндию в первом матче Кубка Карьяла?

Сегодня, 8 ноября, в Хельсинки стартует первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Карьяла по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем с хозяевами льда — национальной командой Финляндии. Матч состоится на «Хартвалл-Арене», начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Обыграет ли Россия Финляндию в первом матче Кубка Карьяла?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).