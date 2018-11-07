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Коваленко: профсоюз намерен инициировать судебное разбирательство с «Торпедо»

Коваленко: профсоюз намерен инициировать судебное разбирательство с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко отметил, что организация обратились в КХЛ с просьбой применить санкции по отношению к «Торпедо».

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«Крайне огорчены тем, как развивается ситуация в «Торпедо» вокруг задолженностей по контрактам за прошлый сезон двум бывшим игрокам нижегородского клуба. Речь о защитнике Григории Желдакове, который сейчас защищает цвета «Трактора», и о ныне свободном агенте на территории КХЛ форварде Яне Муршаке.

Уже дважды Нижний Новогород не исполнил своих же гарантийных писем о закрытии долгов перед этими игроками. Сейчас появились новые даты для окончательного погашения — 15 ноября и один из декабрьских дней.

Впрочем, в очередной раз просто ждать мы не намерены. В КХЛ уже отправлены бумаги с просьбой применить к клубу санкции в соответствии с регламентом лиги. Также профсоюз будет инициировать судебное разбирательство», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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