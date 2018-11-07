Юханссон: ЦСКА улучшил игру, последние матчи проведены на самом высоком уровне

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оценил выступление команды в первой части нынешнего сезона. «Армейцы» занимают первое место в Западной конференции, опережая идущий следом СКА на три очка.



«Для ЦСКА первая часть сезона сложилась хорошо. Первые пять-шесть матчей мы играли не так качественно, как могли. Но дальше стали делать шаги вперёд, улучшать игру. И последние матчи со СКА и «Йокеритом» были проведены на самом высоком уровне. Мы интенсивно работаем на тренировках, поэтому с каждым матчем становимся всё лучше и лучше», — цитируют вратаря «Известия».



Юханссон включён в заявку сборной Швеции на первый этап Евротура – Кубок Карьяла. Матч Швеция — Россия состоится 10 ноября, начало — в 14:00 мск.

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