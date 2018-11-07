НХЛ рассматривает возможность проведения матчей Кубка мира в Европе

Национальная хоккейная лига изучает возможность проведения матчей Кубка мира в Европе. Об этом сообщил вице-комиссар лиги Билл Дэйли.



«Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы согласны с тем, что турнир не должен проходить в одном месте. В планах проведение матчей в разных городах. Возможно, несколько матчей состоятся в Европе. Сборные Европы и молодых звёзд Северной Америки? Я думаю, это была одноразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, составленные из хоккеистов одной страны. Новое коллективное соглашение? Обе стороны согласны с тем, что, если мы хотим провести Кубок мира в сентябре 2020 года, решение должно быть принято к январю», — приводит слова Дэйли The Fourth Period.



В 2016 году Кубок мира проходил в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы. Российская команда вышла в полуфинал, где уступила хозяевам.

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