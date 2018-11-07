Воробьёв: не позвали Гусева и Дацюка, поскольку знаем, чего от них ожидать

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему в заявку команды на Кубок Карьяла не были включены нападающие СКА Павел Дацюк и Никита Гусев. В первом матче на турнире россияне встретятся с финской сборной.



«Открываем новый сезон, команда стала немножко моложе, как вы заметили. Все ребята, кто в сборной сейчас, хорошо проявили себя на старте сезона. Не позвали Гусева и Дацюка, потому что и так знаем, чего от них ожидать. Не хочу пока никого выделять: во-первых, матчей не было ещё, во-вторых, у нас команда, а не отдельные игроки.

По финнам можно сказать, что они играют стандартно, системно, мы знаем их игроков. У нас сейчас рабочая атмосфера, мы провели хорошую первую тренировку. И нельзя говорить, что с тех же Григоренко, Капризова будет самый большой спрос в атаке, в большинстве. Локтионов в принципе центральный нападающий, просто у них в «Локомотиве» есть Петри Контиола, и он играет на краю в первой тройке. Он готов сыграть в центре в сборной. Сказал, что справится», — приводит слова Воробьёва «Р-Спорт».



Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;

10 ноября, 14:00, Швеция — Россия;

11 ноября, 14:30, Чехия — Россия.