Ничушкин: этот сезон определяющий, но я не чувствую давления

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин поделился ожиданиями от нынешнего сезона.



«Нынешний сезон во многом определяющий, но не могу сказать, что чувствую какое-то сильное давление, но, конечно, думаю об этом иногда. Очень хочется преуспеть, но хотеть мало. Надо забивать, надо отдавать. Знаю, куда надо идти. Есть чувство, что можно всего этого добиться. Бывают матчи, когда понимаю, что вот так играть — и всё будет здорово. Сейчас нужно обрести стабильность», — цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 23-летний россиянин провёл 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «0». «Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ничушкин: возвращение в НХЛ немного не задалось, хотелось начать лучше