Хаула пропустит неделю, его унесли на носилках после силового приёма Марло

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула не поможет команде в ближайших трёх матчах. Об этом сообщает пресс-служба «рыцарей» со ссылкой на главного тренера Жерара Галлана.
27-летний финский хоккеист досрочно завершил выездной матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:3). В третьем периоде Хаула получил травму в результате силового приёма форварда «кленовых листьев» Патрика Марло. Скандинав неудачно приземлился, после чего схватился за колено, игрока увезли со льда на носилках.
Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.
Хаула останется в расположении команды, которая проводит выездную серию, но при этом точно пропустит встречи с «Оттавой Сенаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз».
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