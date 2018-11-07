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Хаула пропустит неделю, его унесли на носилках после силового приёма Марло

Хаула пропустит неделю, его унесли на носилках после силового приёма Марло
Хоккей

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула не поможет команде в ближайших трёх матчах. Об этом сообщает пресс-служба «рыцарей» со ссылкой на главного тренера Жерара Галлана.

27-летний финский хоккеист досрочно завершил выездной матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:3). В третьем периоде Хаула получил травму в результате силового приёма форварда «кленовых листьев» Патрика Марло. Скандинав неудачно приземлился, после чего схватился за колено, игрока увезли со льда на носилках.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

Хаула останется в расположении команды, которая проводит выездную серию, но при этом точно пропустит встречи с «Оттавой Сенаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз».

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