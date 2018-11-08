Прохоркин: вспомнил соперника, увидев коллективное фото с олимпийского финала

Капитан олимпийской сборной России Николай Прохоркин поделился ожиданиями от Кубка Германии.

«Очень давно капитанил, ещё в хоккейной школе, в 12 лет. Теперь вот в сборной доверили эту роль. Приятно.

Матч со сборной Германии? Перед турниром как-то особо не думал об этой игре. Но здесь, когда уже приехали, увидел их коллективное фото с олимпийского финала, вспомнил соперника.

Мы готовимся к матчам. Перед нами пока что первый соперник, о следующих после поговорим. Швейцария — очень боевая команда, финалист чемпионата мира. Словаки всегда считались непредсказуемыми. Крепкие сборные», — цитирует Прохоркина официальный сайт ФХР.

8, 10 и 11 ноября олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа проведёт три матча в рамках Кубка Германии. Соперниками россиян по турниру станут хозяева льда, а также национальные команды Словакии и Швейцарии.