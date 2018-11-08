Что вы думаете о силовом приёме Малкина на Оши?

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять игр с общим счётом 7:21.

На 43-й минуте матча удаление до конца игры заработал лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард ударил в голову нападающего «столичной» команды Ти Джея Оши. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Что вы думаете о силовом приёме Малкина на Оши?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.