Карандин: когда «Авангард» просел физически, у Хартли не нашлось плана Б

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал игру «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Омск завершил первый этап турнира тремя победами кряду и вернулся на второе место в конференции. Но ещё полторы недели назад перспективы «Авангарда» вызывали беспокойство. Показалось, что в функциональном плане команда немного просела, к чему североамериканский тренер Боб Хартли оказался не готов, во всяком случае плана Б у «ястребов» не нашлось.

Когда омская команда функционально готова, она стабильно набирает очки и радует. Но хватит ли ей сил на плей-офф, где очень часто играешь через не могу, найдётся ли план Б — пока вопрос. Буду внимательно смотреть за «Авангардом» на зимнем отрезке чемпионата, с выводами не тороплюсь», — цитирует Карандина Russia-Hockey.