Бирон — о матчах ветеранов: как я могу радоваться жизни, если пропустил 14 шайб?

Знаменитый в прошлом голкипер Мартин Бирон рассказал, почему он не хочет принимать участие в ветеранских матчах в качестве вратаря.

«В течение многих лет, играя в хоккей и тренируясь, привыкаешь к мысли, что пропущенная шайба является катастрофой. А в матчах ветеранов, когда играешь с друзьями, нет элемента борьбы. Мы привыкли биться, выручать команду, ловить шайбу. С 12 до 38 лет нам говорили, что надо выигрывать со счётом 1:0 или 2:1. А тут в ворота влетает по 12 или 14 шайб, и все довольны, говорят, что отлично провели время.

Как я могу радоваться жизни, если пропустил 14 шайб? Можно смеяться над этим, но на самом деле ничего весёлого в этом для вратарей нет. Для полевых игроков — да. Они могут забросить три шайбы, играть в пас. Для них мало что меняется. Суть игры для них остаётся прежней. А вот жизнь вратарей в таких матчах становится совсем иной», — цитирует Бирона официальный сайт НХЛ.