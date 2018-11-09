Тренер «Сан-Хосе»: если я играю в пивной лиге, то хочу парировать все броски

Тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» Юхан Хедберг рассказал, почему он не хочет принимать участие в ветеранских матчах в качестве вратаря.

«Интересно играть против действительно хороших хоккеистов, а перспектива участия в матчах 50-летних игроков мне совсем не улыбается. Я играл в таких матчах и не получил никакого удовольствия. Я понимаю, почему вратари хотят играть в поле: они хотят делать то, что делают другие, кататься, убегать один на один, забивать. Но нет никакого удовольствия в том, что стоишь без дела в течение 45 секунд, затем кто-то выкатывается на тебя и забивает гол. Потом опять ждёшь минуты две пока возникнет очередной опасный момент. Мне это не нравится.

Если я играю в пивной лиге, я хочу парировать все броски, и если у меня это не получается, я очень злюсь. Мне будет стыдно, что у меня это уже не получается. Я не хочу оказаться в таком положении», — цитирует Хедберга официальный сайт НХЛ.

