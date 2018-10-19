Плеканец из-за травмы пропустит следующий матч «Монреаля»

Форвард «Монреаль Канадиенс» Томаш Плеканец пропустит субботний матч НХЛ с «Оттавой Сенаторс» из-за травмы. 35-летний ветеран получил травму нижней части спины, сообщает пресс-служба клуба из Монреаля.

В лазарете канадского клуба находятся также Дэвид Шлемко и Ши Уэбер. Они также пропустят матч с «Оттавой».

16 октября 35-летний Плеканец провёл свой 1000-й матч в НХЛ. В юбилейной встрече он забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».

Летом 2018 года Плеканец подписал контракт с «Канадиенс» на один год, который оценивается в $ 2,25 млн. Чех проведёт свой 15-й сезон в «Монреале». Чешский форвард стал 11-м представителем своей страны, достигшим такой отметки. Рекордсменом является Яромир Ягр (1733 матча), в топ-3 также входят Роман Хамрлик (1395) и Бобби Холик (1314).