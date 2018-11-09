Задоров: драки у меня не на первом месте, но грубость я не потерплю

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об особенностях своего игрового стиля, отметив, что не терпит грубости со стороны соперников.



«Я дерусь только по делу, если чужие игроки обижают нашего. Или надо завести команду, или меня обидел кто-то. Не иду, как тафгай, в открытую драку, кто кого первым уложит, у кого челюсть крепче. Считаю, что в боксе главное — оборона, чтобы самому по лицу не дали. Это умный подход.



Драки у меня не на первом месте, и я не хочу травму получить. Но пусть в других командах знают, что я грубость не потерплю, партнёров буду защищать», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне россиянин провёл 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка при 19 минутах штрафного времени.

Задоров: Овечкин уже не летает, как в молодости, он играет гораздо умнее