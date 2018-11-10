Фолиньо: у «Вашингтона» такой уровень комфорта, что они почти высокомерны

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо подвёл итоги выигранной встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1). Хоккеист высоко оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского, отразившего 33 броска по воротам.



«Мы проявили к сопернику слишком много уважения. У «Вашингтона» очень классная команда. У них есть такой уровень комфорта, что они почти высокомерны с этим. Но Боб был на высоте и остановил каждого из них», — приводит слова хоккеиста официальный сайт команды.

Все голы были забиты в неравных составах. В первом периоде Оливер Бьёркстранд вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке счёт в меньшинстве сравнял Мэтт Нисканен, а затем «жакеты» вновь повели, реализовав удаление Дмитрия Орлова.