Орлов: в прошлом сезоне многие говорили, что «Вашингтон» не готов к достижениям

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о серии с клубом «Коламбус Блю Джекетс» (4-2) в победном плей-офф 2018 года.



«Серия была интересная и тяжелая. В команде перед третьим матчем начиналось волнение, да и в медиа было много вопросов, что, мол, „Кэпиталз“ — всё. Как обычно. Тогда было нормальным явлением нас так обсуждать и говорить, что мы не готовы к большим достижениям. В принципе, никакой роли это не играло. Нам надо было выходить на лёд и доказывать. На третью игру все были заряжены. И ведь два овертайма было. Хорошо, что удача была на нашей стороне и мы „вернулись“ в ту серию. Как потом выяснится, она была определяющей», — приводит слова Орлова официальный сайт лиги.

Марш «русской машины». Овечкин и «Вашингтон» снова вошли в историю «Коламбус» так и не добыл свою первую победу в кубковой серии. Главным виновником этого стал игрок «столичных» под номером восемь.