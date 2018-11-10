«Спартак» командировал новичка команды Антона Злобина в «Химик»

«Спартак» командировал нападающего Антона Злобина в «Химик», информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Напомним, Злобин заключил двусторонний контракт с московским клубом 7 ноября. Ранее в тот же день было расторгнуто его соглашение с московским «Динамо».

Злобин является воспитанником академии «Спартака». В 2010 году хоккеист отправился в Северную Америку, а после возвращения в Россию стал выступать в системе московского «Динамо».



Злобин провёл в составе бело-голубых 16 матчей в КХЛ, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Хоккеист заработал показатель полезности «-1» при шести минутах штрафного времени. В среднем за игру Злобин проводил на льду чуть больше десяти минут.