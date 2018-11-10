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Шайба Няттинена помогла Финляндии победить Чехию на Кубке Карьяла

Шайба Няттинена помогла Финляндии победить Чехию на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур

Сборная Чехии в своём втором матче на Кубке Карьяла проиграла команде Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3. Напомним, в первом матче игрового дня сборная России одержала уверенную победу над командой Швеции (4:1).

В первом периоде счёт во встрече открыл Артту Руотсалайнен, поразивший ворота Патрика Бартошака на 13-й минуте стартового отрезка. Решающим во встрече стала середина матча, когда с интервалом в пять минут цели достигли броски Йоонаса Няттинена и Сакари Маннинена. Ворота финской команды защищал
Вейни Вехвиляйнен.

Еврохоккейтур
10 ноября 2018, суббота. 18:30 МСК
Финляндия
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Чехия
1:0 – Руотсалайнен (Песонен, Кивихалме) – 12:24 (5x5), 2:0 – Няттинен (Песонен) – 26:28 (5x5), 3:0 – Маннинен – 32:16 (5x5)

В заключительный игровой день финская команда сыграет в скандинавском дерби со сборной Швеции, а Чехия встретится со сборной Россией. На данный момент чешская команда не знает побед под руководством Милоша Ржиги.

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