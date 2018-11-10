Шайба Няттинена помогла Финляндии победить Чехию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии в своём втором матче на Кубке Карьяла проиграла команде Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3. Напомним, в первом матче игрового дня сборная России одержала уверенную победу над командой Швеции (4:1).

В первом периоде счёт во встрече открыл Артту Руотсалайнен, поразивший ворота Патрика Бартошака на 13-й минуте стартового отрезка. Решающим во встрече стала середина матча, когда с интервалом в пять минут цели достигли броски Йоонаса Няттинена и Сакари Маннинена. Ворота финской команды защищал

Вейни Вехвиляйнен.

В заключительный игровой день финская команда сыграет в скандинавском дерби со сборной Швеции, а Чехия встретится со сборной Россией. На данный момент чешская команда не знает побед под руководством Милоша Ржиги.