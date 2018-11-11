Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою первую шайбу в НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

В этой встрече своей первой заброшенной шайбой официальных матчах НХЛ отметился нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В середине третьего периода россиянин удачно подправил бросок защитника Бена Глисона.

Видео гола Гурьянова также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Всего он провёл на льду 11 минут 56 секунд (в том числе 0:33 в большинстве), нанёс 1 бросок по воротам и совершил один силовой приём.

Напомним, Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 12-м номером. До переезда в Северную Америку он выступал за тольяттинскую «Ладу».