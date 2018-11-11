«Коламбус» — «Рейнджерс»: Бучневич забросил свою 5-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4, продолжается второй период). Ассистентом выступил нападающий Джимми Веси. Ворота «Блю Джекетс» защищает Йоонас Корписало.

Эта шайба стала для российского нападающего 5-й в сезоне. В этой встрече он также отметился передачей. Всего в НХЛ на его счету 72 (27+45) балла за результативность в 129 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Бучневича доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Стоит отметить, что в игре с «Коламбусом» ворота «Рейнджерс» защищает Александр Георгиев, для которого этот матч стал 4-м в сезоне.

В минувшем сезоне Бучневич набрал 43 (14+29) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.