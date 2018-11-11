Чехия – Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 11 ноября, в Хельсинки завершится первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. По традиции, в Кубке Карьяла принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва в третьем матче на турнире сыграют со сборной Чехии. Матч состоится на «Хартвалл-Арене», начало — в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чехия— Россия.

В активе подопечных Ильи Воробьёва шесть очков после двух матчей, второе место занимают сборные Швеции и Финляндии (у команд по три очка). В заключительный день российская дружина встретится с Чехией, а Швеция и Финляндия проведут очный матч. Однако при любых результатах матчей заключительного дня турнира российская команда сохранит первое место благодаря преимуществу по личным играм.



Команда Воробьёва в рамках Евротура-2018 последовательно переиграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).