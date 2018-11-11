Итоги дня в НХЛ для россиян: первая шайба Гурьянова, 10-матчевая серия Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 11 матчей. В играх приняли участие 19 российских хоккеистов.
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 3 секунды и не отметился набранными очками. Первой заброшенной шайбой в официальных матчах НХЛ отметился нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В середине третьего периода россиянин удачно подправил бросок защитника Бена Глисона. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 19 секунд, совершил 5 бросков и 2 силовых приёма. Форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, доведя серию с набранными очками до 10 матчей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|28 из 34
|82,4
|4:6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|34 из 38
|89,5
|5:4 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|19.53
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|1
|33%
|18.28
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|11.56
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|13.29
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|-
|16.57
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|20.34
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|2
|45%
|16.11
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|5
|2
|0
|-
|16.19
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|15.41
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|0
|0%
|17.28
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|1
|-
|21.01
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|19.48
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|5
|0
|-
|15.32
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|4
|0
|0
|0
|-
|12.31
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|17.47
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|18.09
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+3
|0
|1
|1
|0
|-
|24.16