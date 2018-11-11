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Итоги дня в НХЛ для россиян: первая шайба Гурьянова, 10-матчевая серия Дадонова

Итоги дня в НХЛ для россиян: первая шайба Гурьянова, 10-матчевая серия Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 11 матчей. В играх приняли участие 19 российских хоккеистов.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 3 секунды и не отметился набранными очками. Первой заброшенной шайбой в официальных матчах НХЛ отметился нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В середине третьего периода россиянин удачно подправил бросок защитника Бена Глисона. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 19 секунд, совершил 5 бросков и 2 силовых приёма. Форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, доведя серию с набранными очками до 10 матчей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»28 из 3482,44:6
Георгиев«Рейнджерс»34 из 3889,55:4 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000300-19.53
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-2001133%18.28
Гурьянов (н)«Даллас»1+000110-11.56
Ничушкин (н)«Даллас»0+1+10110-13.29
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-10101-16.57
Дадонов (н)«Флорида»0+100101-20.34
Малкин (н)«Питтсбург»0+00211245%16.11
А. Свечников (н)«Каролина»0+000520-16.19
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+100200-15.41
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1-101100%17.28
Панарин (н)«Коламбус»0+1-10201-21.01
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000001-19.48
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10150-15.32
Киселевич (з)«Флорида»0+0+14000-12.31
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+100110-17.47
Зайцев (з)«Торонто»0+000010-18.09
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+30110-24.16
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