Итоги дня в НХЛ для россиян: первая шайба Гурьянова, 10-матчевая серия Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 11 матчей. В играх приняли участие 19 российских хоккеистов.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 3 секунды и не отметился набранными очками. Первой заброшенной шайбой в официальных матчах НХЛ отметился нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В середине третьего периода россиянин удачно подправил бросок защитника Бена Глисона. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 19 секунд, совершил 5 бросков и 2 силовых приёма. Форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, доведя серию с набранными очками до 10 матчей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 28 из 34 82,4 4:6 Георгиев «Рейнджерс» 34 из 38 89,5 5:4 Б