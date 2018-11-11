Якуб Коварж не примет участия в выездной серии «Автомобилиста»

«Автомобилист» отправляется на очередной выезд по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Минск, информирует официальный сайт клуба.

Вратари: Владимир Сохатский, Владислав Гросс, Михаил Исаев



Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Семён Переляев, Никита Трямкин



Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин

Анатолий Голышев, Алексей Василевский и Стефан Да Коста, которые выступают за национальные сборные, присоединятся к команде в Санкт-Петербурге.

Якуб Коварж во время выступления за сборную Чехии на Кубке Карьяла получил повреждение и пропустит около недели.