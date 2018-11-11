Новиков: недооценки чехов не будет, Россия не выйдет просто покататься

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Чехии в рамках Кубка Карьяла.

«Сборная не расслабится после того, как досрочно выиграла турнир, такого понятия в большом спорте уже нет. Игроки высшего профессионального уровня, здесь это исключено. Другое дело, что можно сыграть запредельно, можно на пределе, а можно чуть пониже, но никаких разговоров не может быть о том, что мы выйдем и будем просто кататься. Нужен не только результат, но и уверенные действия, надо наигрывать то, что приносит результат. Будет хорошая игра, мы порадуемся победе.

Недооценки чехов не будет. Общая тенденция такова, что у России большие возможности для развития любого спорта, в том числе хоккея. В этом плане мы лидеры в мировом хоккее. И чехам, и даже скандинавам с нами нелегко соперничать. Преимущество у нас есть по многим позициям, но недооценок нет, это профессиональные хоккеисты.

Воробьёв выделял командную игру? Это самая важная часть тренерской работы. Только сплочённые командные действия приводят к большому результату, хотя роль лидера, звезды никто не умаляет. Вот и молодёжная сборная у нас сейчас играет в суперсерии, мне нравятся её командные действия — игра в пас, катание, понимание игры», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.