Мурыгин: в «Авангарде» сидел «на банке» — поставил вопрос перед руководством

Голкипер «Амура» Алексей Мурыгин прокомментировал обмен в хабаровский клуб из «Авангарда».

«Последние девять матчей «Авангарда» просидел «на банке», хотел играть. Поставил вопрос перед руководством омского клуба, меня услышали и поняли. В итоге в пятницу позвонил представитель «Авангарда» и сообщил об обмене в «Амур». Вернулся в родной клуб, который покинул четыре года назад. Этим всё сказано. Сразу после того, как закрыл отношения с «Авангардом», раздался звонок из «Амура». Оказалось, за мной в родном клубе очень внимательно следили и воспользовались первой же возможностью вернуть. Мне очень приятно, что в Хабаровске так относятся к своим воспитанникам.

Дебютировать за «Амур» в игре с «Авангардом»? Если к понедельнику меня успеют заявить и оформить все необходимые формальности, то это будет как минимум интересно. Кстати, очень интересно прошёл и трансфер: вчера утром перенес свой баул из домашней раздевалки арены в Балашихе — в гостевую. Двадцать метров. Было над чем пошутить.

У меня была хорошая статистика в Омске? В омском клубе меня выпускали в основном против не ведущих команд, поэтому к этой статистике отношусь спокойно. Самое главное, что чувствую в себе силы и мотивацию много играть, помогать партнерам, решать командные задачи. С нетерпением жду возвращения в Хабаровск, но пока у нас гостевая серия. Нужно набирать очки и бороться за плей-офф», — цитирует Мурыгина Russia-Hockey.