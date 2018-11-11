Чехия — Россия: стал известен состав россиян на третий матч Кубка Карьяла

Стал известен стартовый состав национальной сборной России на третий матч Кубка Карьяла, в котором подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. В составе отсутствуют Динар Хафизуллин, Александр Барабанов и Александр Дергачёв. Напомним, в первой игре турнира Россия победила Финляндию (3:0), а во второй игровой день национальная команда взяла верх над Швецией — 4:1.

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Встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратари: Сорокин (Коновалов);

Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;

Антипин— Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Михеев;

Баранцев — Елесин, Слепышев — Зернов — Голышев;

Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Шалунов.