Юниорская сборная России U17 одержала победу над командой Финляндии в финале Кубка Вызова. Встреча прошла в Сент-Джоне на арене «Харбор Стейшн» и закончилась со счётом 2:1. Трое россиян вошли в символическую сборную Кубка Вызова.

Лучшим вратарём признан Ярослав Аскаров, среди защитников отмечен Ян Кузнецов, а в число нападающих включён Василий Пономарёв. Символическую сборную дополнили защитник Канады Райан О'Рурк, форвард команды «кленового листа» Коннор Маккленнон и нападающий шведов Лукас Рэймонд.

Юниорская сборная России U17 в пятый раз в истории и впервые с 2014 года становится победителем Мирового кубка вызова — неофициального чемпионата мира для игроков до 17 лет. Лучшим игроком финала в составе российской сборной был признан форвард Игнат Коханин, на его счету победная шайба.