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Василевский: никакого шапкозакидательства не было, мы готовились к боевой игре

Василевский: никакого шапкозакидательства не было, мы готовились к боевой игре
Хоккей / Евротур

Защитник сборной России Алексей Василевский подвёл итоги заключительного матча Кубка Карьяла с чехами (2:5).

«Сегодня игра немного не удалась нам. Моментов много, но реализации не хватило. Никакого шапкозакидательства не было, мы все готовились к боевой игре. Играли только на победу, но реализация моментов нас немного подвела.

У меня был дебют в сборной России на этом турнире. Насколько получилось – это не мне решать. Понравился турнир, организация. Всё на высшем уровне. Спасибо тренерам, что доверяли мне. Не знаю, ждать ли меня на Кубке Первого канала в декабре. Не я состав определяю. Это тренерский штаб решает. Кто заслужил, те и будут.

Слышал, что по арене объявили Андрея Василевского и записали на него передачу. Часто меня путают с Андреем, я уже привык к этому. Ожидал ли, что сыграю все три матча? Я готовился сыграть на этом турнире полностью», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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