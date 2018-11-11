Сборная России проиграла чехам (2:5) в заключительном матче на Кубке Карьяла, но при этом выиграла турнир. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыграли Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).
Турнирная таблица Еврохоккейтура
На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто лучший игрок в составе сборной России на Кубке Карьяла?»
Варианты ответов:
— Илья Сорокин;
— Игорь Шестёркин;
— Алексей Василевский;
— Александр Елесин;
— Никита Нестеров;
— Кирилл Капризов;
— Андрей Локтионов;
— Михаил Григоренко;
— Андрей Кузьменко;
— Александр Кадейкин;
— Иван Телегин;
— Евгений Кетов;
— Алексей Бывальцев;
— Александр Барабанов;
— Кто-то другой.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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