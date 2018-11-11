Кто лучший игрок в составе сборной России на Кубке Карьяла?

Сборная России проиграла чехам (2:5) в заключительном матче на Кубке Карьяла, но при этом выиграла турнир. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыграли Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).

Турнирная таблица Еврохоккейтура

На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто лучший игрок в составе сборной России на Кубке Карьяла?»



Варианты ответов:



— Илья Сорокин;

— Игорь Шестёркин;

— Алексей Василевский;

— Александр Елесин;

— Никита Нестеров;

— Кирилл Капризов;

— Андрей Локтионов;

— Михаил Григоренко;

— Андрей Кузьменко;

— Александр Кадейкин;

— Иван Телегин;

— Евгений Кетов;

— Алексей Бывальцев;

— Александр Барабанов;

— Кто-то другой.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.