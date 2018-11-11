Сен-Луи: у Кучерова есть талант, он способен взять «Харт Трофи»

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартен Сен-Луи высоко оценил российского форварда «молний» Никиту Кучерова.



«Вообще я смотрю много матчей «Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс», потому что эти команды мне близки, а за «Тампу» я играл очень много и получил там свой чемпионский перстень. Мне очень нравится смотреть на Куча — да, Кучеров умеет на льду очень многое, это большой мастер. Я наблюдаю за его хоккеем, вспоминаю себя и получаю большое наслаждение от игры этого парня.



Знаете, у нас есть небольшое сходство. Кучеров хорош в скоростном хоккее, охотно раздает пасы, играя на своего партнера Стэмкоса. Умеет прочитать, где партнёр окажется в следующую секунду. Говорю вам, что за Кучеровым очень интересно наблюдать. Получаешь от этого большое наслаждение.



Определенно, у Кучерова есть талант. У него есть шанс на завоевание «Харт Трофи», я вижу этот потенциал. Хотя конкуренция в лиге просто невероятная», — цитирует Сен-Луи официальный сайт НХЛ.

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