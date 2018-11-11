Стольберг: надеюсь, мы быстро найдём «химию» с Деарне и Петровым

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг поделился впечатлениями от тренировок в составе омского клуба.



«Конечно, потребуется какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Я вижу, что ребята у нас мастеровитые, все здорово катаются. Жду с нетерпением, когда уже буду играть.



На тренировках мы действуем в одном звене с Деарне и Петровым. Я знаю Давида, поскольку часто играл против него в НХЛ. Он не очень габаритный, но при этом весьма быстрый хоккеист, который хорошо разыгрывает комбинации. Думаю, мне нужно будет постоянно открываться, ждать передачи и создавать голевые моменты.



Петров – габаритный и мастеровитый игрок. Надеюсь, мы быстро найдём «химию» и начнём давать результат», — сказал Стольберг в интервью клубному телевидению.

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