Буре: «Чикаго» рухнул после обидного обмена Панарина в «Коламбус»

Знаменитый в прошлом нападающий Павел Буре оценил форварда «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Артемия Панарина.



«Панарина хоккейному миру открыл Вячеслав Быков — мой товарищ по ЦСКА и сборной СССР, когда в одну тройку поставил Артемия, Вадима Шипачёва, Евгения Дадонова. Артемий здорово вписался в состав «Чикаго» и взял «Колдер Трофи» в тот сезон, когда на награду претендовал сам Коннор Макдэвид — правда, форварду «Эдмонтона» помешала травма.



А когда Панарина обидно обменяли в «Коламбус», то «Блэкхоукс» без него рухнули. Сейчас там даже главного тренера Джоэля Кенневилля отправили в отставку. То есть роль Артемия Панарина в этом клубе была очень велика», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

Повторит ли Петтерссон достижение Буре? Лучшие новички НХЛ в этом сезоне Пока у шведского форварда нет конкурентов в борьбе за «Колдер Трофи».