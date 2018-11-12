Дадонов: не думаю о серии с набранными очками, мы стараемся просто побеждать

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов после победы над «Оттавой Сенаторз» (5:1) поделился мнением о своей результативной серии.

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29-летний уроженец Челябинска поучаствовал в одном из двух голов капитана «пантер» Александра Баркова. Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 матчей, одноклубник Евгения Майк Хоффман, отдавший две голевые передачи, — до 12. Оба хоккеиста приблизились к рекорду франшизы, который принадлежит Павлу Буре – он набирал очки в 13 встречах подряд.



«Да нам просто часто везло. Вообще я не думаю о результативной серии. Мы стараемся просто побеждать и искать свою игру», — цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ.