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Александр Гулявцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Северстали»

Александр Гулявцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Северстали»
Хоккей / КХЛ

Александр Гулявцев покидает пост главного тренера «Северстали», информирует официальный сайт череповецкого клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. «Северсталь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб набрал 17 очков в 26 проведённых матчах. Ближайшая игра команды состоится сегодня, 12 ноября, а в роли соперника выступит финский «Йокерит».

45-летний Гулявцев возглавил череповецкий клуб в 2016 году. В прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде СКА (0-4).

Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

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