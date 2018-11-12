Александр Гулявцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Северстали»

Александр Гулявцев покидает пост главного тренера «Северстали», информирует официальный сайт череповецкого клуба.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. «Северсталь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб набрал 17 очков в 26 проведённых матчах. Ближайшая игра команды состоится сегодня, 12 ноября, а в роли соперника выступит финский «Йокерит».



45-летний Гулявцев возглавил череповецкий клуб в 2016 году. В прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде СКА (0-4).

Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности.